Nova lei autoriza empréstimo de até R$ 100 milhões para projetos sustentáveis em Cotia

Lei sancionada pelo prefeito permite investimento em energia limpa, economia de recursos e modernização da cidade

Foto: Prefeitura de Cotia

lei que autoriza a Prefeitura de Cotia a contratar um empréstimo de até R$ 100 milhões junto ao Banco do Brasil. O valor será destinado a projetos de sustentabilidade por meio do Programa Eficiência Municipal (PEM) + Sustentabilidade. O prefeito de Cotia, Welington Formiga, sancionou umaO valor será destinado a projetos de sustentabilidade por meio do Programa Eficiência Municipal (PEM) + Sustentabilidade.

Na prática, o programa é uma linha de crédito voltada a prefeituras para financiar melhorias que ajudem a economizar recursos e reduzir impactos ambientais. Entre as ações que podem ser contempladas estão a instalação de energia solar em prédios públicos, troca da iluminação por lâmpadas de LED, projetos de tratamento de resíduos e iniciativas para uso mais eficiente da água.A proposta também busca modernizar a gestão pública e reduzir custos no dia a dia. Segundo o programa, municípios podem economizar com despesas operacionais ao investir em tecnologia e soluções mais eficientes, além de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população.A lei determina que o dinheiro só poderá ser usado nesses investimentos, sendo proibida a aplicação em despesas do cotidiano da Prefeitura, como pagamento de salários. O município também terá que prever no orçamento os valores necessários para quitar o empréstimo, incluindo parcelas, juros e demais encargos ao longo do contrato.