Starlight Concert traz experiência imersiva de música do Coldplay e Queen em Cotia nesta quarta (8)

Nesta edição especial, a jornada sonora revisita as mais emblemáticas músicas de Coldplay e Queen.









Nesta edição especial, a jornada sonora revisita as mais emblemáticas músicas de Coldplay e Queen, duas lendárias bandas que moldaram gerações com sua música inovadora e poderosa. De "Viva la Vida" e "Yellow" a "Bohemian Rhapsody" e "We Will Rock You", cada nota e cada acorde serão reinterpretados de forma magistral, oferecendo uma nova perspectiva sobre essas obras-primas musicais.





R$ 50 e R$ 140,00. O evento acontece às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos aqui. Os valores custam entre. O evento acontece às 21h.

Cotia recebe nesta quarta-feira (8), no Teatro Desafio em Cotia a apresentação Starlight Concert - Queen & Coldplay.