Com R$ 224 milhões investidos, Nova Raposo melhora trânsito entre Cotia e SP, diz governo de SP

Segundo o governo, também foram intensificados os serviços de conservação e a presença de equipes operacionais ao longo da via

Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Foto: Reprodução

Um ano após o início das novas concessões rodoviárias no estado de São Paulo, o governo estadual aponta avanços na execução de obras e na prestação de serviços em importantes corredores viários.





Entre os destaques está o programa Nova Raposo, que já recebeu mais de R$ 224 milhões em investimentos voltados à melhoria das condições de tráfego e segurança.



De acordo com o governo de São Paulo, as intervenções na Rodovia Raposo Tavares, que liga a capital à região metropolitana e ao interior, têm priorizado a recuperação do pavimento, a requalificação de passarelas e o reforço da sinalização. Também foram intensificados os serviços de conservação e a presença de equipes operacionais ao longo da via.



No trecho entre Cotia e a capital paulista, historicamente marcado por alto volume de veículos, as ações incluem reforço na fiscalização, monitoramento contínuo e reorganização da infraestrutura, com impacto direto na fluidez do tráfego, segundo a gestão estadual.



Além das melhorias físicas, o programa também ampliou a estrutura de atendimento ao usuário, com mais viaturas operacionais, ambulâncias, equipes de inspeção e centros de controle que funcionam 24 horas, permitindo resposta mais ágil a ocorrências.



As iniciativas fazem parte de um conjunto mais amplo de concessões rodoviárias no estado, que também inclui a Rota Sorocabana. Somados, os projetos já ultrapassam R$ 600 milhões em investimentos no primeiro ano de operação.



A proposta, segundo o governo, é antecipar intervenções e garantir melhorias perceptíveis já nos primeiros meses de contrato, com foco na recuperação da malha viária existente e na ampliação da segurança.





A expectativa é que, ao longo dos próximos anos, os investimentos se ampliem, com previsão de obras estruturais como duplicações, implantação de vias marginais e modernização completa da infraestrutura rodoviária.