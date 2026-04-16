Acesso da Raposo Tavares para Cotia sofre interdição por obra no Rodoanel

Alça de ligação com a pista externa será fechada a partir do dia 18; motoristas devem redobrar a atenção no trecho

Foto: Divulgação / Rodoanel





Motoristas que utilizam a Rodovia Raposo Tavares, especialmente no sentido Cotia, devem ficar atentos a mudanças no tráfego a partir deste sábado (18). A concessionária Ecovias Raposo Castello informou que uma obra no Rodoanel Mário Covas (Trecho Oeste) provocará interdições em acessos importantes da região.

De acordo com a concessionária, a intervenção será realizada pela Rodoanel Oeste no viaduto localizado no km 24,4. Com isso, haverá o fechamento da alça de acesso da Raposo Tavares para a pista externa do Rodoanel (Ramo G), além da interdição de duas faixas no próprio viaduto (a faixa de aceleração e a faixa 4, no sentido da Rodovia Régis Bittencourt).A mudança impacta diretamente motoristas que utilizam a Raposo Tavares para acessar o Rodoanel, um dos principais corredores viários da região metropolitana, utilizado tanto para deslocamentos locais quanto para viagens de longa distância.Durante o período das obras, a Ecovias Raposo Castello informou que manterá equipes de apoio ao longo do trecho sob sua administração, que vai do km 10,4 ao km 34 da Raposo Tavares. A concessionária também reforçará a comunicação com os motoristas por meio de painéis eletrônicos e canais oficiais.Ainda não há previsão divulgada para a conclusão da obra. A orientação é que os condutores planejem seus trajetos com antecedência e busquem rotas alternativas para evitar transtornos.