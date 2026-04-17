Polícia descobre galpão de desmanche de veículos roubados em Caucaia do Alto; VÍDEO

Imóvel escondia carros, peças automotivas e bloqueadores de sinal usados por criminosos

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil descobriu um galpão utilizado para desmanche de veículos roubados na Estrada Municipal da Cachoeira, em Caucaia do Alto, em Cotia, durante uma operação realizada nesta quinta-feira (16).



Foto: Polícia Civil

Durante a vistoria, foram localizadas carcaças de automóveis com registro de furto recente, incluindo veículos levados nos dias 26 de março e 13 de abril deste ano. Também foi encontrado um utilitário em processo inicial de desmonte, furtado no mesmo dia da operação.



Além dos veículos, os agentes apreenderam dois aparelhos bloqueadores de sinal, conhecidos como “jammer”, utilizados para impedir o rastreamento por GPS, dificultando a recuperação dos automóveis pelas autoridades. Ferramentas usadas para desmontagem e diversos documentos também foram recolhidos.

Foto: Polícia Civil

O local foi preservado para a realização de perícia técnica, incluindo a coleta de impressões digitais que possam ajudar na identificação dos responsáveis pelo esquema criminoso.



As peças e veículos apreendidos foram encaminhados para um pátio, onde passarão por análise detalhada, já que a grande quantidade de itens impossibilitou a contabilização completa no momento da ação.



O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e localização/apreensão de veículos e objetos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e as investigações seguem em andamento.

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A ação foi conduzida por agentes do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), a partir de informações obtidas durante investigações em andamento. Os dados indicavam que o imóvel poderia estar sendo usado para armazenar cargas ilícitas e desmontar veículos furtados.Ao chegarem ao local, os policiais não encontraram nenhum responsável pelo imóvel. No entanto, ao observarem o interior do galpão por uma fresta, identificaram diversas carcaças de veículos, o que motivou a entrada para averiguação.