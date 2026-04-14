Bêbado e sem CNH, motorista provoca acidente e deixa três feridos na Raposo Tavares

Um acidente de trânsito registrado nesta segunda-feira (13) terminou com três pessoas feridas e um motorista preso em flagrante na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 25, sentido capital, em Cotia.



Vítimas e dinâmica



Três vítimas ficaram feridas na ocorrência: dois homens de 27 anos e um jovem de 19 anos. Um deles estava na motocicleta, enquanto os demais estavam envolvidos diretamente na colisão. Um quarto envolvido, que estava no carro, não compareceu à delegacia por estar em atendimento médico.



As vítimas informaram à polícia que desejam que o caso siga para responsabilização criminal do motorista.



Prisão e liberação



Diante dos fatos, o condutor foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por dirigir sem habilitação.



Apesar da prisão inicial, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.621. Após o pagamento, o motorista foi liberado e responderá ao processo em liberdade.



O veículo envolvido foi apreendido, enquanto a motocicleta foi liberada ao proprietário.

Investigação



O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia.

Diante dos fatos, o condutor foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por dirigir sem habilitação.Apesar da prisão inicial, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.621. Após o pagamento, o motorista foi liberado e responderá ao processo em liberdade.O veículo envolvido foi apreendido, enquanto a motocicleta foi liberada ao proprietário.InvestigaçãoO caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia.

A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio. Equipes de resgate da concessionária responsável pela via prestaram os primeiros atendimentos às vítimas ainda no local.Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor da motocicleta, um homem de 27 anos, estava com a documentação regular. Já o motorista do carro, um homem de 25 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava sinais evidentes de embriaguez.Submetido ao teste do etilômetro, o resultado apontou 0,68 mg de álcool por litro de ar alveolar, índice bem acima do limite permitido por lei. Ele foi encaminhado para exame pericial.