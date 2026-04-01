Shopping Granja Vianna celebra a páscoa com entretenimento, gastronomia e muito chocolate

Shopping center garante o sabor da festa mais gostosa do ano, com agenda de lazer e horário especial

O Shopping Granja Vianna é o endereço da diversão nesta Páscoa, reunindo uma agenda completa de entretenimento, com o Parque dos Transformers e o Parque Brincadeira de Criança, além de restaurantes para o almoço especial do feriadão. O chocolate protagoniza a festa, com as chocolaterias e cafés que fazem a alegria da festa mais doce do ano. Com opções de lazer para todos os públicos, o empreendimento administrado pela Alqia tem horário especial no feriado.”, convida Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.A estrela da festa não pode faltar neste feriadão. Kopenhagen e Cacau Show garantem os ovos de Páscoa e chocolates especiais, desde os sabores tradicionais, com chocolate ao leite e chocolate branco, até os mais sofisticados, como pretzel, pistache e brownie, além dos ovos infantis das franquias favoritas da criançada, como Sonic, Patrulha Canina, Wandinha, Moranguinho, Fofolete, e os ovos de times de futebol, como PSG, Manchester City e da Seleção Brasileira. Americanas, Casa Bauducco e PBKids também são opções para quem busca variedade nesta Páscoa.O passeio no Shopping Granja Vianna fica mais divertido durante o feriado com as atrações Parque dos Transformers e o Parque Brincadeira de Criança, espaços projetados para proporcionar experiências lúdicas que combinam movimento, criatividade e aventura.O Parque dos Transformers transporta as crianças para o universo dos robôs alienígenas, com os Autobots e Decepticons. A atração convida as crianças a explorarem o mundo dos Transformers com uma piscina de bolinhas e um inflável do Bumblebee. O parque fica na Praça de Eventos, no Piso L1, e os ingressos custam a partir de R$ 60.O Parque Brincadeira de Criança é um espaço dedicado a imaginação, socialização e desenvolvimento de coordenação motora. As crianças brincam no Kids play, com circuitos de obstáculos, trampolins, escorregadores e piscina de bolinhas. A atração fica no Piso L1, em frente à C&A, e os ingresso custam a partir de R$ 60.O passeio fica completo com o almoço especial em família ou com amigos. No Como Bambu, o público encontra peixes e frutos do mar em receitas originais do restaurante, enquanto o Pecorino acrescenta as clássicas massas italianas. Quem quer renunciar às tradições, encontra no shopping center opções como Outback, Pizza Hut e Varanda Express. A Praça de Alimentação conta com mais de 30 opções para todos os gostos e bolsos.As atrações, lojas e restaurantes ganham horário especial no feriado estendido. Na quinta-feira, dia 2, sexta-feira, dia 3, e no domingo, dia 5, lojas e quiosques operam das 14h às 20h, com horário opcional a partir das 12h, enquanto a Praça de Alimentação funciona das 12h às 21h.