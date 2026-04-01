Grave acidente com moto interdita Raposo Tavares e provoca congestionamento nesta quarta

Motociclista ficou em estado grave após colisão envolvendo três veículos; pista chegou a ser totalmente bloqueada para pouso do helicóptero Águia

Imagem: Artesp

Um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (1º) provocou a interdição total da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 20, em SP, e causou ao menos 8 quilômetros de congestionamento no sentido capital.

De acordo com informações da concessionária Ecovias Raposo Castello, a ocorrência envolveu três veículos, sendo uma motocicleta e dois carros, e deixou um motociclista em estado grave.Segundo os dados apurados, a motocicleta Honda trafegava pela rodovia no sentido leste, pela faixa 2, quando o condutor tentou mudar para a faixa 1. Nesse momento, houve uma colisão lateral com um Hyundai HB20. Na sequência, o motociclista foi projetado contra um Honda HR-V e acabou caindo na pista após o impacto.Com a gravidade da ocorrência, o tráfego precisou ser totalmente bloqueado por volta das 10h30 para o pouso do helicóptero Águia, da Polícia Militar. A operação mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar Rodoviária.Apesar da mobilização aérea, a vítima foi estabilizada ainda no local e acabou sendo encaminhada por ambulância, o que levou ao cancelamento da remoção pelo helicóptero. A pista foi liberada inicialmente por volta das 11h10.Às 12h20, segundo atualização da concessionária, todas as faixas já estavam liberadas e o tráfego seguia em processo de normalização.Durante o atendimento da ocorrência, o bloqueio total da via gerou reflexos significativos no trânsito, com lentidão que chegou a pelo menos 8 quilômetros.Equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária atuaram no local para atendimento da vítima e apuração das circunstâncias do acidente.