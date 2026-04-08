Falta de água: Sabesp descarta falha na rede e aponta problema interno em escola de Cotia

Vistoria técnica identificou vazamento dentro da unidade, já reparado, e abastecimento foi normalizado, segundo a concessionária

Foto: Google Street Views

A Sabesp informou ao Cotia e Cia, nesta quarta-feira (8), que o abastecimento de água na Escola Municipal Crianças de Cotia, no bairro Parque Miguel Mirizola, em Cotia, já foi normalizado.

De acordo com a concessionária, uma vistoria técnica realizada na unidade apontou que o problema não estava relacionado à rede pública de abastecimento. Segundo a Sabesp, a própria direção da unidade confirmou que a falta de água foi causada por um vazamento interno.Ainda conforme a empresa, o reparo foi realizado pela própria escola, o que permitiu a retomada do fornecimento.A Sabesp reforçou, em nota, que a manutenção das instalações hidráulicas internas é de responsabilidade do proprietário do imóvel.O caso havia gerado preocupação entre pais e responsáveis após a direção da escola informar, em grupo de WhatsApp,Na ocasião, a Prefeitura de Cotia havia informado que o problema estava relacionado ao abastecimento na região e mencionou o rompimento de uma canalização.Com o novo posicionamento da Sabesp, a origem da ocorrência passa a ser atribuída a um problema interno da unidade.