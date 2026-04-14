São Paulo se prepara para era dos "carros voadores" e debate regras do setor

Simpósio reúne autoridades e especialistas para debater regulamentação, infraestrutura e integração do novo modal aéreo à cidade

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A cidade de São Paulo deu mais um passo nas discussões sobre o futuro da mobilidade urbana ao sediar, nesta segunda-feira (13), o simpósio “Mobilidade Urbana no século XXI: Transporte aéreo urbano e eVTOL”.





O encontro foi promovido pelo Centro de Estudos Legislativos (Celeg), da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, e reuniu especialistas, autoridades e técnicos para analisar os desafios e as oportunidades dos chamados “carros voadores”.



Os eVTOLs (sigla em inglês para veículos elétricos de decolagem e pouso vertical) são aeronaves projetadas para deslocamentos curtos em áreas urbanas. Os modelos em desenvolvimento têm capacidade inicial para até quatro passageiros e autonomia média de cerca de 100 quilômetros, com foco em trajetos dentro das cidades e conexões com aeroportos.



No Brasil, a capital paulista já desponta como um dos principais polos dessa tecnologia, com testes em andamento, projetos de infraestrutura e avanços nas discussões regulatórias.



Desafios e regulamentação



Durante o simpósio, um dos principais pontos abordados foi a necessidade de preparar a legislação para a chegada desse novo modal. O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Teixeira, destacou que ainda há muitos desafios técnicos e urbanos a serem enfrentados.



Segundo ele, aspectos como locais adequados para decolagem e pouso e a adaptação da cidade para esse tipo de operação precisam ser amplamente debatidos para evitar problemas futuros.



O procurador-geral legislativo, Paulo Augusto Baccarin, também ressaltou a importância de uma legislação bem estruturada, que evite lacunas ou contradições e reduza a necessidade de judicialização.

Infraestrutura e integração



A programação foi dividida em painéis temáticos que abordaram desde a evolução tecnológica e a segurança das aeronaves até a organização do espaço aéreo urbano e a integração com outros meios de transporte.



Entre os pontos centrais está a criação dos chamados “vertiportos”, áreas destinadas ao pouso, decolagem e recarga dos eVTOLs, além dos desafios energéticos e urbanísticos para viabilizar a operação em larga escala.



Especialistas também destacaram o potencial do uso dessas aeronaves em situações emergenciais e os impactos econômicos que o novo setor pode gerar.



Avanços e próximos passos



A expectativa do setor é obter certificações junto à Agência Nacional de Aviação Civil já no próximo ano, etapa fundamental para o início das operações comerciais.



De acordo com representantes da agência, já há processos em andamento para certificação de um modelo brasileiro e validação de projetos internacionais interessados em operar no país.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart, afirmou que a Prefeitura trabalha na estruturação de um modelo que permita a implementação segura e eficiente do novo sistema.



Além disso, o governo federal também avança na construção de uma política nacional de mobilidade aérea avançada, com participação de especialistas e órgãos reguladores.



Futuro da mobilidade



A discussão sobre os eVTOLs evidencia uma mudança no conceito de mobilidade urbana, que passa a considerar o espaço aéreo como alternativa para reduzir congestionamentos e ampliar as opções de deslocamento.



Apesar dos avanços, especialistas apontam que a implantação dependerá de um ecossistema complexo, envolvendo regulamentação, infraestrutura, energia e qualificação profissional, fatores essenciais para transformar os “carros voadores” em uma realidade nas cidades brasileiras.