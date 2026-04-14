Cotia brilha no Paulista de Karatê com três atletas no pódio

Atletas da mesma academia garantem classificação para o Brasileiro e se destacam entre os melhores do estado

(da esquerda para a direita: Daniel, Laís e Lara. Imagens concedidas ao Cotia e Cia

Esportes & Cia: Cotia teve um fim de semana de destaque no karatê paulista. Entre os dias 10 e 12 de abril, durante as finais do Campeonato Paulista da Federação Paulista de Karatê (FPK), realizadas no ginásio Adib Moyses Dib, em São Bernardo do Campo, três atletas da cidade subiram ao pódio e garantiram vaga no Campeonato Brasileiro.





Representando a academia Núcleo Taiyō, sob orientação do sensei Leandro Maia, os atletas conquistaram resultados expressivos em diferentes categorias. Lara Maia foi campeã na categoria Sub-12, garantindo o primeiro lugar e confirmando seu destaque entre as jovens promessas da modalidade.Já Daniel Pimenta, competindo na categoria Sênior, considerada uma das mais exigentes, conquistou o vice-campeonato estadual. O resultado é ainda mais relevante por marcar sua estreia na nova categoria, demonstrando evolução e alto nível técnico frente a adversários experientes.Completando o trio, Laís Brito assegurou o terceiro lugar na categoria Cadete, reforçando a consistência da equipe e o bom desempenho coletivo da academia na competição.Com os resultados, os três atletas estão classificados para o Campeonato Brasileiro de Karatê, organizado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), onde representarão o estado de São Paulo em nível nacional.