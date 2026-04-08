Professores da rede estadual anunciam greve e convocam assembleia no Masp

Paralisação de dois dias inclui reivindicações salariais e críticas a projeto do governo estadual

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O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo anunciou uma greve dos professores da rede estadual para esta quinta-feira (9) e sexta-feira (10). A categoria também convocou uma assembleia para a sexta-feira, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, na capital paulista, para avaliar a continuidade do movimento.

Entre as principais reivindicações estão o reajuste do piso salarial, a abertura de classes no período noturno no ensino regular e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), além da convocação de mais professores concursados.A categoria também se posiciona contra o Projeto de Lei 1316/2025, encaminhado pelo governo de Tarcísio de Freitas à Assembleia Legislativa de São Paulo em dezembro do ano passado. O texto prevê, entre outros pontos, a implementação de avaliações periódicas que podem resultar na remoção de docentes que não atingirem desempenho considerado satisfatório, além de mudanças nas regras de faltas e na organização do calendário escolar.Durante discussão na Alesp, a deputada Professora Bebel criticou a proposta, afirmando que o projeto impacta direitos da categoria.A mobilização ocorre em meio a debates sobre as condições de trabalho dos profissionais da educação e possíveis mudanças na estrutura da rede estadual de ensino.