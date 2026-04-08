Falta de água afeta escola municipal em Cotia e alunos são orientados a ficar em casa

Problema no abastecimento, agravado por rompimento de rede, levou escola a adotar medidas emergenciais e atendimento adaptado

Foto: Google Street Views + print de imagem concedido ao Cotia e Cia

A falta de abastecimento de água tem impactado o funcionamento da Escola Municipal Crianças de Cotia, localizada no bairro Parque Miguel Mirizola, em Cotia.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, a direção da unidade comunicou pais e responsáveis, por meio de um grupo de WhatsApp, sobre a ausência de água na escola. No aviso, foi solicitado que os alunos levem garrafas de água, já que os reservatórios da unidade estavam próximos de esvaziar.Em nota, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, informou ao Cotia e Cia que a interrupção no abastecimento ocorre devido a um problema que atinge toda a região, agravado pelo rompimento de uma canalização, sendo a responsabilidade do fornecimento atribuída à Sabesp.Segundo a administração municipal, desde a identificação do problema, a Prefeitura mantém contato com a concessionária, que prevê a normalização do serviço em até 24 horas, podendo ocorrer até esta quinta-feira (9).Diante da redução no nível dos reservatórios da escola, a Secretaria de Educação orientou, de forma preventiva, que os alunos que puderem permaneçam em casa. Para aqueles que precisarem comparecer, a unidade segue aberta, com atendimento adaptado.Entre as medidas emergenciais adotadas estão ajustes na rotina escolar e mudanças no fornecimento da alimentação, que poderá ser temporariamente substituída por itens que não dependem de preparo, como alimentos secos.A Secretaria informou ainda que segue monitorando a situação em diálogo com a concessionária. A reportagem também acionou a Sabesp e aguarda retorno sobre o caso.