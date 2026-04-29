Roubo de moto em Itapevi termina com morte após intervenção da PM na Granja Viana

Crime começou com assalto no Jd. Paulista e terminou com morte do suspeito na Rua Roma; moto foi recuperada e uma arma de brinquedo apreendida

Imagem: Balanço Geral

Um suspeito de roubo morreu após uma intervenção da Polícia Militar na noite desta terça-feira (28), em Cotia. O caso teve início em Itapevi, onde uma motocicleta foi roubada por dois criminosos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima teve a moto levada por volta das 19h15, no Jardim Paulista, em Itapevi. Ela relatou que foi abordada por dois indivíduos em outra motocicleta. Um deles, que estava na garupa, anunciou o assalto. Após a ação, os criminosos fugiram levando o veículo.A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas na região. Durante a ocorrência, equipes foram deslocadas até Cotia, onde localizaram um dos suspeitos na Rua Roma, na região da Granja Viana.Segundo o registro policial, o homem foi encontrado já ferido e caído ao solo. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade foi confirmada posteriormente por familiares no hospital.Com o suspeito, foi apreendido um simulacro de arma de fogo utilizado no crime, além de um capacete e um celular. A motocicleta roubada foi recuperada e devolvida à vítima.Ainda segundo a polícia, o segundo envolvido no assalto conseguiu fugir e não foi localizado até o momento.Durante a ação, a arma de um policial militar foi apreendida para perícia, assim como cápsulas deflagradas no local. Também foram solicitados exames periciais, incluindo necroscópico e toxicológico, para esclarecer as circunstâncias da morte.A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Cotia e será investigada por meio de inquérito.