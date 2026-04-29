Moradores cobram reforço na segurança após onda de assaltos em região de Cotia

Abaixo-assinado pede mais policiamento, câmeras de monitoramento e melhorias na infraestrutura e zeladoria

Região do Capuava vive onda de assaltos e assusta moradores. Foto: Google Street Views

Moradores da região do Capuava, em Cotia, estão mobilizados em busca de mais segurança e melhores condições de infraestrutura na região.

Um abaixo-assinado organizado por residentes e frequentadores da Estrada do Capuava reúne reivindicações direcionadas à Prefeitura, diante do aumento de assaltos e da sensação de insegurança nas vias locais.O documento abrange o trecho da Estrada do Capuava entre os números 4.117, nas proximidades do Condomínio Vilas da Granja 3, e 1.755, altura do Posto Auto Dijon, além de vias como Alameda das Castanheiras, Rua Salesópolis e Rua dos Agrimensores.Entre os principais pedidos está o reforço imediato do policiamento. Os moradores solicitam à Secretaria de Segurança Pública a intensificação das rondas e a implantação de sistemas de monitoramento, com a instalação de câmeras em pontos estratégicos e uso de tecnologias como reconhecimento facial, com o objetivo de coibir a criminalidade.Além da segurança, o abaixo-assinado também destaca problemas estruturais. À Secretaria de Obras, os moradores pedem a recuperação asfáltica das vias, com recapeamento de qualidade, correção de buracos e desníveis, além da manutenção de lombadas e revisão da sinalização viária.A zeladoria urbana é outro ponto crítico. Segundo o documento, há trechos onde as calçadas estão praticamente intransitáveis devido ao mato alto, o que dificulta a circulação de pedestres e contribui para a sensação de abandono. Os moradores solicitam serviços regulares de limpeza, capina e manutenção.Na justificativa, os organizadores afirmam que o estado atual das vias aumenta o risco de acidentes, favorece a proliferação de pragas e contribui para a insegurança, especialmente pela falta de monitoramento. Eles defendem que a atuação conjunta entre população e poder público é essencial para garantir mais qualidade de vida.A mobilização é liderada pela moradora Érika Crocco, que reforça a importância da participação popular para que as demandas da região sejam atendidas.procurou a prefeitura para se posicionar diante do pedido dos moradores e aguarda retorno.