Dia do Trabalho: trânsito deve ser intenso na Castello Branco e Raposo; veja os piores horários

Mais de 1,3 milhão de veículos devem circular na região; picos de trânsito se concentram na saída e no retorno do feriado

Rodovia Castello Branco. Foto: Sorocabana

Durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho, entre os dias 30 de abril e 3 de maio, as rodovias da região devem registrar aumento significativo no fluxo de veículos. A previsão é de que cerca de 1,3 milhão de veículos circulem pelas vias administradas pela concessionária Motiva Sorocabana.

Entre os principais corredores, a Rodovia Raposo Tavares (SP-270) deve concentrar o maior volume, com aproximadamente 768 mil veículos. Já a Rodovia Castello Branco (SP-280) também deve apresentar tráfego elevado, com estimativa de mais de 160 mil veículos, além de movimentação que pode ultrapassar 1 milhão ao longo do período, considerando trechos monitorados pela Ecovias Raposo Castello.De acordo com as concessionárias, os períodos de maior movimento devem ocorrer na saída e no retorno do feriado. Na quinta-feira (30), o tráfego tende a se intensificar entre 16h e 20h, enquanto na sexta-feira (1º), o fluxo deve ser maior entre 9h e 13h. No retorno, o domingo (3) concentra o maior volume, principalmente entre 15h e 22h, no sentido da capital.Na Rodovia Castello Branco, também há previsão de tráfego mais intenso nas primeiras horas da manhã e no período da tarde, tanto na saída quanto na volta do feriado.Para quem pretende viajar, a recomendação é priorizar horários fora dos períodos de pico, como entre 10h e 13h ou após 19h, quando o fluxo tende a ser mais equilibrado.