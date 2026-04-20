Prêmio em Cotia valoriza histórias femininas e contribuições para a cidade

Segunda edição do Prêmio Mulher em Destaque homenageia 25 mulheres e reúne cultura e reconhecimento no Teatro Municipal

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A cidade de Cotia recebe, no próximo dia 28 de abril, a segunda edição do Prêmio Mulher Destaque. A cerimônia será realizada às 18h, no Teatro Municipal Regente Pio, reunindo homenagens a mulheres que se destacam em diferentes áreas de atuação no município.

Assim como na edição anterior, 25 mulheres serão reconhecidas com o Troféu Mulher Destaque. A iniciativa busca valorizar não apenas trajetórias de sucesso, mas também histórias de superação e a contribuição dessas mulheres para o desenvolvimento social e comunitário da cidade.O prêmio é promovido em parceria entre a Secretaria de Cultura e as Secretarias de Educação e de Mulheres, Direitos Humanos e Neurodiversidade, com o objetivo de ampliar a visibilidade de iniciativas e atuações femininas em Cotia.A programação inclui ainda apresentações culturais. O grupo “Na Lata”, formado por mulheres percussionistas, abre o evento, seguido pela apresentação da cantora Leny Araújo, artista de Cotia reconhecida recentemente com o troféu Akoti de Cultura e Economia Criativa.O evento é aberto ao público e propõe valorizar histórias que contribuem para o cotidiano e o desenvolvimento do município.