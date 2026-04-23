Rejuvenescimento inteligente: a combinação de tecnologias na dermatologia atual

Associação de diferentes tecnologias permite tratamentos mais eficazes, naturais e personalizados no cuidado com a pele

Foto: Reprodução / Internet

Dermatologia em Evidência, por Dra. Anna Carolina Leibel*





Nos últimos anos, a dermatologia tem passado por uma verdadeira transformação impulsionada pela evolução tecnológica. Se antes os tratamentos eram mais limitados e padronizados, hoje vivemos uma era em que é possível associar diferentes tecnologias para oferecer resultados mais eficazes, naturais e individualizados.



O grande diferencial está justamente na capacidade de associação dessas tecnologias. Ao combinar diferentes mecanismos de ação como: calor, luz, ultrassom e estímulo mecânico, conseguimos potencializar os resultados e atuar de forma mais completa nos sinais do envelhecimento e em diversas condições dermatológicas.



No entanto, é fundamental reforçar que nenhuma tecnologia substitui uma avaliação médica adequada. A indicação correta, o planejamento individualizado e o acompanhamento profissional são essenciais para garantir não apenas bons resultados, mas também segurança ao paciente.



A dermatologia moderna caminha lado a lado com a inovação, mas sem perder seu principal pilar: o cuidado personalizado. É essa união entre ciência, tecnologia e olhar clínico que permite alcançar resultados cada vez mais naturais, respeitando a individualidade de cada paciente.

O grande diferencial está justamente na capacidade de associação dessas tecnologias. Ao combinar diferentes mecanismos de ação como: calor, luz, ultrassom e estímulo mecânico, conseguimos potencializar os resultados e atuar de forma mais completa nos sinais do envelhecimento e em diversas condições dermatológicas.No entanto, é fundamental reforçar que nenhuma tecnologia substitui uma avaliação médica adequada. A indicação correta, o planejamento individualizado e o acompanhamento profissional são essenciais para garantir não apenas bons resultados, mas também segurança ao paciente.A dermatologia moderna caminha lado a lado com a inovação, mas sem perder seu principal pilar: o cuidado personalizado. É essa união entre ciência, tecnologia e olhar clínico que permite alcançar resultados cada vez mais naturais, respeitando a individualidade de cada paciente.

A pele é um órgão complexo, e cada paciente apresenta características únicas, desde o tipo de pele até o processo de envelhecimento, hábitos de vida e objetivos estéticos. Por isso, a abordagem atual da dermatologia moderna vai muito além de um único procedimento: ela se baseia na combinação estratégica de tecnologias avançadas, sempre guiada por uma avaliação criteriosa.No Instituto Londucci, seguimos essa linha de atuação, investindo constantemente em inovação e em tecnologias de ponta, que permitem tratar diferentes queixas de forma integrada e segura.Entre os recursos disponíveis, destacam-se equipamentos que atuam em diversas camadas da pele e com diferentes objetivos terapêuticos:• O Trilift é uma tecnologia que associa estímulo muscular com radiofrequência, promovendo efeito lifting, melhora da flacidez e redefinição do contorno facial.• O Stellar M22 utiliza luz intensa pulsada (IPL) e outras modalidades para tratar manchas, vasos, textura e qualidade global da pele.• O Supreme Pro atua de forma eficaz no rejuvenescimento e na uniformização do tecido cutâneo.• O Hipro Med é baseado em ultrassom microfocado, sendo indicado para estímulo de colágeno e melhora da firmeza da pele.• Já o Unyque Pro tem se destacado no tratamento de alterações circulatórias e linfáticas, auxiliando na redução de edema e no alívio de desconfortos, especialmente em pacientes com queixas nas pernas.