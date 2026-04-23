Motorista de Fusca é resgatado pelo Águia após acidente grave em São Roque

Motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra talude; resgate foi feito por helicóptero

Foto: Artesp

Um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (23) deixou uma vítima em estado grave na Rodovia Castello Branco, na altura do km 58, em São Roque.

De acordo com informações apuradas, um Fusca trafegava no sentido oeste pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra o talude às margens da rodovia.A vítima foi socorrida em estado grave e removida pelo helicóptero Águia para atendimento hospitalar. O veículo foi retirado da via por volta das 14h26 e encaminhado à base da Polícia Rodoviária.O acidente provocou congestionamento na região, com lentidão de aproximadamente 7 quilômetros no sentido oeste, entre os kms 51 e 58.