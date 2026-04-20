O que diz a Prefeitura de São Roque sobre homem encontrado morto em frente à Igreja Matriz

Jornal da região informou ainda que a vítima morava em Cotia e colecionava armas; homem utilizava roupas táticas e um colete com características militares

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morte registrada na madrugada desta segunda-feira (20), na Praça da Matriz, foi classificada inicialmente como suicídio. A Prefeitura de São Roque, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), informou que a, na Praça da Matriz, foi classificada inicialmente como suicídio.

De acordo com a administração municipal, em nota encaminhada ao Jornal da Economia, agentes da GCM isolaram a área logo após o ocorrido para preservar o local até a chegada da equipe de perícia técnica, responsável pelos primeiros levantamentos.Ainda segundo a nota, a Polícia Civil solicitou imagens dos totens de segurança instalados na região central. O material já está sendo encaminhado para auxiliar na investigação e na reconstrução da cronologia dos fatos.A prefeitura também destacou que o esquema de segurança na cidade segue reforçado, com apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar e do efetivo regular da PM, especialmente durante eventos realizados no município.Segundo reportagem do Jornal da Economia, a vítima tinha 42 anos, era nascida e criada em São Roque, atuava como colecionador de armas e residia atualmente em Cotia.Com o corpo, também foi encontrada uma carta contendo o número de telefone de familiares.