Trecho de estrada em Cotia fica meses no escuro e gera insegurança, relatam moradores

OUTRO LADO: Prefeitura afirma que não havia solicitação registrada e agenda vistoria após denúncia enviada pelo Cotia e Cia

Imagem concedida ao Cotia e Cia





#FalaCidadão: Moradores do bairro São Miguel, em Cotia, denunciam a falta de iluminação pública em um trecho da Estrada do Padre Inácio, problema que, segundo eles, já dura meses e tem impactado diretamente a segurança na região. Moradores do bairro São Miguel, em Cotia, denunciam a falta de iluminação pública em um trecho da Estrada do Padre Inácio, problema que, segundo eles, já dura meses e tem impactado diretamente a segurança na região.





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De acordo com os relatos enviados à reportagem, a via, que possui fluxo intenso de veículos e pedestres, além de comércios próximos, permanece no escuro durante a noite, aumentando o risco para quem precisa circular pelo local.Ainda segundo os moradores, equipes já foram vistas realizando intervenções na rede elétrica, mas sem que a iluminação fosse efetivamente restabelecida.Procurada pelo, a Prefeitura de Cotia se manifestou por meio da Secretaria de Obras. Em nota, a pasta informou que não havia registro prévio de solicitação de manutenção para o trecho citado. A administração destacou ainda que, assim que tomou conhecimento da situação, acionou o Departamento de Iluminação Pública para averiguação.Uma vistoria técnica foi programada para esta quinta-feira (23), com previsão de adoção das medidas necessárias para o restabelecimento da iluminaçãoA Prefeitura também reforçou a importância de que os moradores registrem oficialmente as demandas, para que os atendimentos sejam agilizados. As solicitações podem ser feitas por meio do canal de WhatsApp (11) 99694-2431 disponibilizado pelo município para serviços de iluminação pública.