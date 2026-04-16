Expo Educar 2026 será realizada em Carapicuíba com foco em soluções educacionais

Evento reúne gestores escolares e empresas do setor no dia 29 de abril, no Plaza Shopping

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A Unidade Regional de Ensino Carapicuíba realiza, no dia 29 de abril, a Expo Educar 2026 – Feira de Soluções e Inovação para a Educação, em Carapicuíba. O evento é voltado à conexão entre escolas públicas e instituições que oferecem serviços e produtos para o setor educacional.

A feira sucede a Expo DERC, realizada em edições anteriores, e acompanha a mudança institucional da Diretoria de Ensino para Unidade Regional de Ensino. Ao longo dos anos, o encontro registrou crescimento no número de participantes, passando de 11 expositores na primeira edição para 33 em 2025.De acordo com a organização, a rede atendida pela URE Carapicuíba conta com cerca de 90 escolas e aproximadamente 94 mil estudantes, além de cerca de 4 mil profissionais da educação. O ecossistema também envolve mais de 100 parceiros institucionais e empresariais ligados a áreas como tecnologia educacional, formação e infraestrutura.Ainda segundo dados apresentados, estão previstos cerca de R$ 142 milhões em investimentos para 2026, destinados a obras, projetos educacionais, aquisição de equipamentos e manutenção das unidades escolares.A proposta do evento é reunir gestores escolares e representantes de empresas para apresentação de soluções voltadas à rotina das escolas, como ferramentas de gestão, recursos tecnológicos e serviços pedagógicos.A Expo Educar 2026 será realizada das 8h às 14h, no Plaza Shopping Carapicuíba, localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce.Empresas interessadas em participar como expositoras podem realizar pré-inscriçãoA participação não tem custo, sendo necessário apenas que cada expositor providencie seu estande.