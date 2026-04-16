Expo Educar 2026 será realizada em Carapicuíba com foco em soluções educacionais

Evento reúne gestores escolares e empresas do setor no dia 29 de abril, no Plaza Shopping
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A Unidade Regional de Ensino Carapicuíba realiza, no dia 29 de abril, a Expo Educar 2026 – Feira de Soluções e Inovação para a Educação, em Carapicuíba. O evento é voltado à conexão entre escolas públicas e instituições que oferecem serviços e produtos para o setor educacional.
A feira sucede a Expo DERC, realizada em edições anteriores, e acompanha a mudança institucional da Diretoria de Ensino para Unidade Regional de Ensino. Ao longo dos anos, o encontro registrou crescimento no número de participantes, passando de 11 expositores na primeira edição para 33 em 2025.
De acordo com a organização, a rede atendida pela URE Carapicuíba conta com cerca de 90 escolas e aproximadamente 94 mil estudantes, além de cerca de 4 mil profissionais da educação. O ecossistema também envolve mais de 100 parceiros institucionais e empresariais ligados a áreas como tecnologia educacional, formação e infraestrutura.
Ainda segundo dados apresentados, estão previstos cerca de R$ 142 milhões em investimentos para 2026, destinados a obras, projetos educacionais, aquisição de equipamentos e manutenção das unidades escolares.
A proposta do evento é reunir gestores escolares e representantes de empresas para apresentação de soluções voltadas à rotina das escolas, como ferramentas de gestão, recursos tecnológicos e serviços pedagógicos.
A Expo Educar 2026 será realizada das 8h às 14h, no Plaza Shopping Carapicuíba, localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce.
Empresas interessadas em participar como expositoras podem realizar pré-inscrição AQUI. A participação não tem custo, sendo necessário apenas que cada expositor providencie seu estande.