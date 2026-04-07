Quarta do Emprego oferece vagas em logística e supermercados em Caucaia do Alto

Ação da Secretaria de Trabalho e Renda busca aproximar candidatos e empresas em mais uma edição do programa municipal

Foto: Juliano Barbosa





A segunda edição da Quarta do Emprego será realizada nesta quarta-feira (8), em Caucaia do Alto, distrito de Cotia. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Trabalho e Renda e integra o calendário municipal voltado à geração de oportunidades.

O evento tem como objetivo facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho, especialmente para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação profissional. A proposta também visa aproximar empresas e candidatos de forma mais ágil.Durante a ação, serão disponibilizadas vagas nas áreas de logística e supermercados, destinadas a candidatos com Ensino Médio completo.O atendimento acontece das 8h às 14h, na sede da Administração Regional de Caucaia do Alto. A orientação é que os interessados compareçam ao local dentro do horário indicado para participar do processo.Quarta do EmpregoData: 8 de abrilLocal: Administração Regional de Caucaia do AltoEndereço: Rua Luiz Sacramento, 624 – Caucaia do AltoHorário: das 8h às 14h