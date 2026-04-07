Jornalista do Cotia e Cia realiza circuito 15 Morros em Itapecerica da Serra; veja vídeo

O jornalista Neto Rossi, do Cotia e Cia, realizou na última sexta-feira (3) um treino no circuito 15 Morros, em Itapecerica da Serra, ao lado do ciclista Beto Trapiá. A atividade começou ainda de madrugada, com saída de Cotia por volta das 4h30.

Neto Rossi (à esquerda) e Beto Trapiá (à direita). Foto: Redes Sociais

Conhecido entre praticantes de mountain bike (MTB), o circuito 15 Morros é considerado um dos mais desafiadores da região metropolitana de São Paulo. Inaugurada oficialmente em 2023 pela Secretaria de Turismo, a rota tem cerca de 70 quilômetros de extensão e aproximadamente 2.000 metros de ganho de elevação acumulada.



O trajeto inclui trechos de terra, asfalto e trilhas técnicas, com inclinações que podem chegar a 20% em alguns pontos.









A rota é sinalizada e tem início na região central da cidade, passando por subidas conhecidas entre ciclistas por nomes que refletem o nível de dificuldade, como “Deus me Livre”, “S de Sofrimento” e “Capelinha”. Ao longo do percurso, também há pontos de apoio utilizados por praticantes para descanso e reabastecimento.



Segundo Rossi, o desafio integra a preparação para o Caminho da Fé, previsto para o mês de maio. “É um tipo de treino que fortalece corpo e mente, fundamental para encarar percursos longos e exigentes”, afirmou.



O circuito 15 Morros tem se consolidado como opção para cicloturismo e treinos de alta intensidade na região, atraindo atletas e entusiastas em busca de desafios técnicos próximos à capital paulista.