Cotia recebe nova unidade de ensino privado com capacidade para até 1.700 alunos

Unidade oferece ensino da Educação Infantil ao pré-vestibular e integra plano de expansão nacional da rede

Foto: Divulgação

O Elite Rede de Ensino anunciou a inauguração de uma nova unidade em Cotia, ampliando sua atuação no estado de São Paulo e fortalecendo o plano de expansão nacional. Com a abertura, a rede passa a contar com 59 unidades distribuídas pelo país.



Sobre a rede



Fundado em 1999 por engenheiros formados pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o Elite Rede de Ensino atua na educação básica e em cursos preparatórios. Atualmente, atende mais de 45 mil alunos em diferentes estados brasileiros e no Distrito Federal, com cerca de 3 mil colaboradores.



A instituição se posiciona como uma das maiores redes de ensino do país, com foco em desempenho acadêmico e preparação para exames de alta competitividade.

No território paulista, o número de escolas da rede chega a 17. A nova unidade está localizada na Avenida Catarina Etelvina Pedroso, 93, no bairro Vila São Francisco de Assis, e oferece turmas que vão da Educação Infantil ao Ensino Médio, além de cursos pré-vestibulares. A capacidade de atendimento é de aproximadamente 1.700 alunos.A estrutura da unidade é apontada como um dos diferenciais. O espaço conta com terreno amplo, quadra poliesportiva, parquinho e funcionamento em três turnos, atendendo a uma região predominantemente residencial.A escola passa a integrar a rede após a aquisição de uma instituição fundada em 2002. Segundo a empresa, o processo de transição seguirá o modelo pedagógico do Elite, mantendo características positivas da escola original e incorporando a metodologia da rede.O corpo docente e a equipe pedagógica atuarão alinhados aos pilares institucionais, que incluem excelência acadêmica, cultura do estudo e incentivo a projetos de longo prazo. De acordo com o diretor-geral da rede, Rodrigo Silva, a chegada à cidade representa uma ampliação do alcance educacional da instituição e da proposta pedagógica.