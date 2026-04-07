Circo temático vira atração de abril em parque de Cotia

Empreendimento aposta em atrações para diferentes públicos e amplia oferta de lazer

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O Thermas da Mata, localizado em Cotia, realiza ao longo do mês de abril a temporada do espetáculo “O Fantástico Circo da Mata”, como parte da programação voltada ao público familiar.



Em cartaz até o dia 26 de abril, com apresentações aos sábados e domingos, sempre às 15h30, o espetáculo ocorre em um espaço dedicado dentro do parque e integra a proposta de ampliar as opções de entretenimento além das atrações aquáticas.



A iniciativa acompanha uma tendência do setor de turismo e lazer, que tem investido em atividades temáticas para diversificar a experiência dos visitantes e estimular permanências mais longas. O complexo está situado a cerca de 30 minutos da capital paulista e se apresenta como alternativa de passeio de curta distância.



Além da programação especial, o local reúne diversas atrações fixas, incluindo piscinas, toboáguas e áreas voltadas ao público infantil. Entre os destaques está a chamada Praia da Mata, piscina de ondas com faixa de areia e águas aquecidas. O espaço também conta com áreas verdes, tirolesa, cabanas e opções gastronômicas.



Para quem deseja estender a visita, o complexo oferece hospedagem no hotel integrado ao parque, com diferentes categorias de acomodação e serviços como estacionamento, wi-fi e áreas de lazer para crianças.