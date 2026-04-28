Quando o divórcio vira caso de polícia: como evitar que conflitos familiares cheguem ao criminal

Advogada criminalista Jéssica Lopes explica como a Oficina de Divórcio e Parentalidade atua na prevenção de disputas que podem ultrapassar a esfera emocional

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Direito e Tecnologia, por Jéssica Lopes





O fim de um relacionamento conjugal costuma ser um dos momentos mais delicados da vida adulta. Quando há filhos envolvidos, essa ruptura ganha contornos ainda mais complexos, pois deixa de ser apenas uma questão entre duas pessoas e passa a impactar diretamente toda a estrutura familiar. O que muitas vezes começa como um conflito emocional pode, gradualmente, evoluir para situações mais graves, alcançando inclusive a esfera criminal.Não são raros os casos em que separações malconduzidas resultam em registros de ocorrência por ameaça, discussões que extrapolam o respeito, acusações recíprocas ou até descumprimento de decisões judiciais. Em contextos mais sensíveis, podem surgir alegações de violência psicológica ou doméstica, o que transforma um conflito familiar em um problema jurídico de maior proporção. Esse cenário evidencia uma realidade importante: nem todo caso que chega ao sistema penal nasce com intenção criminosa, mas muitas vezes é consequência de um conflito mal administrado.É justamente nesse ponto que a Oficina de Divórcio e Parentalidade se apresenta como uma ferramenta relevante, não apenas no âmbito do Direito de Família, mas também como um instrumento indireto de prevenção de conflitos penais.A proposta da oficina é simples, mas ao mesmo tempo profundamente transformadora. Trata-se de um programa de caráter educativo e preventivo, voltado a pessoas que estão passando por processos de separação, especialmente quando há filhos menores. Seu principal objetivo é auxiliar pais e responsáveis a compreenderem os efeitos da ruptura conjugal e a construírem uma nova forma de convivência, mais equilibrada e menos conflituosa.A oficina parte de uma premissa essencial: o fim da relação conjugal não encerra a responsabilidade parental. Em outras palavras, ainda que o vínculo afetivo entre o casal termine, o papel de pai e mãe permanece. Essa mudança de perspectiva é fundamental para evitar que conflitos pessoais interfiram negativamente na criação dos filhos e, consequentemente, gerem desdobramentos mais graves.Ao longo dos encontros, os participantes são convidados a refletir sobre suas atitudes, a forma como se comunicam e os impactos que suas ações produzem não apenas no outro, mas principalmente nos filhos. A proposta não é apontar culpados, nem revisar o passado, mas oferecer ferramentas para lidar com o presente e construir um futuro mais saudável.Embora não tenha natureza punitiva nem substitua o papel do Judiciário, a oficina possui efeitos práticos relevantes. Ao promover o diálogo, a conscientização e a responsabilidade, ela contribui para reduzir a escalada de conflitos que, em muitos casos, acabariam sendo levados à esfera criminal. Ao compreender os limites legais e emocionais de determinadas condutas, os participantes tendem a agir com maior cautela, evitando comportamentos impulsivos que poderiam gerar consequências jurídicas.Além disso, a iniciativa se insere dentro de uma política mais ampla de tratamento adequado de conflitos, incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça. As oficinas são, em regra, realizadas nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) e podem ser promovidas no âmbito das Varas de Família. A participação pode ocorrer de forma espontânea ou por encaminhamento judicial, sendo comum que magistrados recomendem o comparecimento em casos que envolvem disputa de guarda, convivência ou situações de elevado desgaste entre as partes.Importante destacar que a oficina não constitui uma sanção. Não se trata de uma punição nem de uma imposição com caráter repressivo. Seu propósito é essencialmente orientador. Ainda assim, sua realização pode ter relevância prática no andamento de processos judiciais, na medida em que demonstra disposição das partes em buscar soluções mais equilibradas para o conflito.Outro aspecto relevante é a forma como a oficina é conduzida. Os encontros são estruturados para permitir uma participação ativa e reflexiva, sendo realizados por profissionais capacitados, como psicólogos e assistentes sociais. O ambiente é cuidadosamente pensado para garantir respeito, escuta e confidencialidade, fatores essenciais para que os participantes se sintam à vontade para refletir sobre suas próprias condutas.Em um sistema tradicionalmente voltado à solução de conflitos por meio de decisões judiciais, iniciativas como a Oficina de Divórcio e Parentalidade representam uma mudança importante de paradigma. Em vez de atuar apenas quando o problema já está instalado, busca-se agir de forma preventiva, evitando que conflitos se agravem a ponto de exigir intervenção penal.Essa abordagem é especialmente relevante diante do aumento de demandas judiciais envolvendo relações familiares e da crescente interseção entre o Direito de Família e o Direito Penal. A prevenção, nesse contexto, revela-se não apenas mais eficiente, mas também mais humana.Ao final, a mensagem que se extrai é clara. Nem todo conflito precisa terminar em um processo criminal. Com orientação adequada, diálogo e responsabilidade, é possível transformar um momento de ruptura em uma oportunidade de reorganização da vida familiar, preservando o bem-estar dos filhos e evitando consequências jurídicas mais graves. A Oficina de Divórcio e Parentalidade, nesse cenário, cumpre um papel que vai além do jurídico. Ela contribui para a construção de uma cultura de responsabilidade, respeito e prevenção, mostrando que, mesmo diante do fim de um relacionamento, ainda é possível estabelecer caminhos mais equilibrados e conscientes.