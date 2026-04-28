Cotia cria lei para incentivar corridas e caminhadas de rua

Norma prevê eventos, percursos permanentes e ações integradas de saúde e esporte no município Foto Reprodução

lei que cria o programa “Cotia em Movimento”. A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática de corrida e caminhada de rua como forma de promover saúde, qualidade de vida e integração social. O prefeito de Cotia, Welington Formiga, sancionou nesta semana aA iniciativa tem como objetivo incentivar a prática de corrida e caminhada de rua como forma de promover saúde, qualidade de vida e integração social.



O projeto é de autoria do vereador Eduardo Nascimento (PSB) e estabelece diretrizes para ampliar o acesso da população a atividades físicas no município.



De acordo com a lei, o programa busca estimular hábitos saudáveis, promover inclusão social por meio do esporte e incentivar a participação em eventos esportivos. A proposta também prevê integração com escolas, unidades de saúde, academias e entidades esportivas, além de fomentar o turismo esportivo e a economia local.



Entre as ações previstas estão a realização de circuitos e eventos de corrida e caminhada, a criação de percursos permanentes sinalizados, parcerias com instituições de saúde para avaliação física e orientações, além da oferta de treinos abertos com educadores físicos.



O texto também permite a concessão de premiações simbólicas como forma de incentivo à participação da população.



A execução do programa poderá ser feita pela Prefeitura, com envolvimento das secretarias municipais e apoio de instituições públicas e privadas, associações esportivas e organizações da sociedade civil.



A regulamentação da lei ficará a cargo do Poder Executivo.



