Projeto Resgate conquista 37 medalhas e se destaca entre os melhores do karatê em SP

Equipe de Caucaia do Alto e Ibiúna brilha em etapa da liga ACAK e ganha projeção estadual

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O Projeto Resgate, com atuação em Caucaia do Alto e Ibiúna, foi um dos grandes destaques da 3ª etapa da Liga de Karatê ACAK, realizada em Cerquilho, interior de São Paulo. Com desempenho expressivo, a equipe se consolidou entre as cinco melhores do estado de São Paulo.

A competição reuniu 273 atletas de 24 cidades e 28 associações, evidenciando o alto nível técnico da disputa. Mesmo diante da concorrência, o Projeto Resgate alcançou resultados relevantes, subindo ao pódio 37 vezes ao longo do evento.Liderada pelo professor Roberto, a equipe contou com destaque do próprio treinador, que conquistou o título no kata individual, foi campeão no shiai kumitê (luta) e ainda garantiu o terceiro lugar por equipes.Outros atletas também se destacaram. Os títulos individuais ficaram com os professores Roberto, Kauã e Samara. No feminino por equipes, o kata garantiu o primeiro lugar com Emily, Cris, Márcia, Samara e Alyne.O resultado coletivo contou ainda com a participação de Miguel, Sara, João Vitor, Chris Anthony, Lorenzo, Mel, Douglas, Bento, Fernando, Maria Isabel, Maria Cintra, Ricardo, Adelino, Vicente e Guilherme Aranha.