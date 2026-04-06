Prisão por tráfico, acidentes e ameaças contra GCM marcam ocorrência em Cotia

Abordagem da Guarda Civil Municipal terminou com apreensão de drogas, detenções por desacato e colisões de trânsito durante a ação

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Google Street Views

Uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas terminou com confusão, ameaças a agentes públicos e acidentes de trânsito na noite deste sábado (4), na região do Jardim Sandra, em Cotia.



Durante a abordagem, os agentes localizaram oito porções de cocaína. O jovem confessou que comercializava a droga por R$ 20 cada unidade e que poderia obter lucro diário de aproximadamente R$ 300.



A situação se agravou quando um homem de 23 anos, irmão do suspeito, e uma adolescente de 17 anos se aproximaram do local. Conforme o registro policial, ambos passaram a ofender os agentes com xingamentos. O homem também teria ameaçado os guardas de morte, utilizando expressões que indicariam intenção de atentar contra a vida dos agentes.



Diante da confusão, equipes de apoio foram acionadas para conter os envolvidos. O homem foi detido por desacato e ameaça, enquanto a adolescente responderá por ato infracional análogo ao desacato e foi liberada mediante compromisso de comparecimento à Justiça.



Acidentes durante a ocorrência



Ainda durante o atendimento da ocorrência, viaturas que se deslocavam para apoio se envolveram em colisões. Uma delas atingiu um veículo, causando danos materiais. Na sequência, outro carro colidiu contra a sinalização e acabou atingindo a viatura. Apesar dos impactos, não houve registro de feridos.



Encaminhamentos



O jovem de 18 anos permaneceu preso e foi encaminhado para audiência de custódia. Já o homem de 23 anos também foi detido e teve fiança arbitrada, mas permaneceu à disposição da Justiça por não efetuar o pagamento até o momento do registro.



O caso foi registrado como tráfico de drogas, desacato, ameaça e ocorrência de trânsito, e segue sob investigação.

De acordo com a Polícia Civil, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico após ser abordado por guardas civis municipais durante patrulhamento. Segundo a polícia, ele carregava uma sacola com entorpecentes e tentou se desfazer do material ao notar a aproximação da viatura.