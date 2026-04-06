Motociclista morre após bater em carro estacionado em Cotia

Acidente ocorreu na Estrada do Caputera; mulher de 40 anos ficou ferida e foi socorrida

Acidente ocorreu na Estrada do Caputera. Foto: Google Street Views

Um motociclista de 24 anos morreu após um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (5), na Estrada do Caputera, em Cotia. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.





Segundo a polícia, ele chegou à unidade sem sinais vitais, e o óbito foi constatado após tentativas de reanimação. A causa da morte foi apontada como traumatismo cranioencefálico.





A passageira da motocicleta, uma mulher de 40 anos, também ficou ferida. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Cotia, onde permaneceu internada em observação médica, com fratura em um dos membros inferiores. Não há informações sobre o estado atual de saúde dela.







De acordo com informações da Polícia Civil, o carro envolvido estava estacionado quando foi atingido na parte traseira pela motocicleta. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e foi socorrido ao hospital de Embu das Artes, mas não resistiu.