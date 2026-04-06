Dupla é flagrada furtando cabos durante a madrugada e acaba presa em Cotia

Os dois foram surpreendidos pela PM enquanto retiravam fiação de poste; esquema envolvia ao menos 4 pessoas e uso de veículo para transporte do material

Caso ocorreu na Estrada do Caiapiá. Foto: Google Street Views

Uma ação da Polícia Militar flagrou um esquema de furto de fios e cabos na madrugada do último sábado (4), na Estrada Caiapia, em Cotia. Dois homens, de 30 e 33 anos, foram presos em flagrante enquanto retiravam a fiação de um poste.

De acordo com a PM, os suspeitos foram encontrados durante patrulhamento mexendo na rede aérea de telefonia, utilizando uma escada apoiada no poste e sinalização com cones. No local, também havia um veículo estacionado, sem qualquer identificação de empresa, o que levantou suspeita dos policiais.Ao serem questionados, os homens não souberam informar a empresa para a qual prestariam serviço, nem apresentaram ordem de trabalho ou documentação que justificasse a atividade. Inicialmente, alegaram estar em seu primeiro dia de serviço, mas, diante das inconsistências, acabaram confessando que realizavam o corte da fiação para posterior retirada do material.Segundo o registro policial, parte dos cabos já havia sido colocada dentro do veículo utilizado pela dupla. Ao todo, cerca de 50 metros de fios pertencentes a uma empresa de telefonia foram apreendidos e posteriormente reconhecidos pela representante da companhia.Ainda conforme a PM, o crime era praticado durante o período noturno e fazia parte de um esquema estruturado. Os detidos relataram que agiam sob orientação de outros envolvidos, responsáveis pela logística e retirada posterior dos materiais. As investigações apontam que ao menos quatro pessoas participavam da ação, com divisão de tarefas entre corte, transporte e recolhimento dos cabos.Durante a abordagem, os policiais também apreenderam ferramentas utilizadas no crime, como alicates, luvas, escada, além de aparelhos celulares e o veículo usado na ação.A Polícia Civil enquadrou o caso como tentativa de furto qualificado de fios e cabos, crime que prevê pena de reclusão de dois a oito anos, além de associação criminosa. O agravante de atuação durante o repouso noturno também foi considerado.Os dois suspeitos permaneceram presos e foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficam à disposição da Justiça. O caso segue em investigação para identificar e localizar os demais envolvidos no esquema.