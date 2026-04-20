Mistério em São Roque: homem com traje tático é encontrado morto em frente à Igreja Matriz

Neto Rossi

Vítima ainda não foi identificada; polícia investiga circunstâncias da morte e não descarta nenhuma hipótese

Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20) na região central de São Roque, em frente à Igreja Matriz, em um caso que chamou a atenção pela forma como a vítima estava vestida.

Ainda sem identificação, o homem utilizava roupas táticas e um colete com características militares, o que gerou estranhamento entre moradores e pessoas que circulavam pelo local no início do dia.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, que isolaram a área para o trabalho da perícia. 

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas, e as autoridades informaram que, até o momento, não há confirmação de sinais de violência, mantendo todas as hipóteses em aberto.

A Guarda Civil Municipal também atuou no local, auxiliando no atendimento da ocorrência e no controle do fluxo de pedestres, já que a movimentação precisou ser parcialmente restringida.

Não há, até agora, informações oficiais sobre o que o homem fazia na região nem o motivo de estar com o tipo de vestimenta encontrada.

*Com informações do JE Online e Bacci Notícias 
