Mistério em São Roque: homem com traje tático é encontrado morto em frente à Igreja Matriz

Vítima ainda não foi identificada; polícia investiga circunstâncias da morte e não descarta nenhuma hipótese
|Imagem: Reprodução /Redes Sociais
Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20) na região central de São Roque, em frente à Igreja Matriz, em um caso que chamou a atenção pela forma como a vítima estava vestida.
Ainda sem identificação, o homem utilizava roupas táticas e um colete com características militares, o que gerou estranhamento entre moradores e pessoas que circulavam pelo local no início do dia.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, que isolaram a área para o trabalho da perícia.
As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas, e as autoridades informaram que, até o momento, não há confirmação de sinais de violência, mantendo todas as hipóteses em aberto.
A Guarda Civil Municipal também atuou no local, auxiliando no atendimento da ocorrência e no controle do fluxo de pedestres, já que a movimentação precisou ser parcialmente restringida.
Não há, até agora, informações oficiais sobre o que o homem fazia na região nem o motivo de estar com o tipo de vestimenta encontrada.
*Com informações do JE Online e Bacci Notícias