Prazo para regularizar título de eleitor termina em um mês

Eleitores devem atualizar dados, emitir documento e cadastrar biometria para votar nas eleições de outubro de 2026

Foto: Agência Brasil

Os eleitores têm até o dia 6 de maio para regularizar pendências no título de eleitor e garantir a participação nas eleições gerais de outubro de 2026. O prazo é estabelecido pela Justiça Eleitoral e inclui serviços como atualização de dados pessoais, transferência de local de votação dentro do mesmo município, emissão do primeiro título e cadastramento biométrico.

Os procedimentos podem ser realizados pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral, ou presencialmente em cartórios eleitorais, seguindo as orientações dos tribunais regionais.A partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado em todo o país, o que impede alterações até a realização do pleito. Por isso, a recomendação é que os eleitores busquem atendimento com antecedência para evitar impedimentos no momento da votação.As eleições gerais de 2026 irão definir os cargos de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro.De acordo com a Constituição Federal, o voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos. Já para jovens de 16 e 17 anos e pessoas com mais de 70 anos, o voto é facultativo.