Aniversário de Cotia reuniu cerca de 20 mil pessoas, segundo a prefeitura

Programação ao longo do dia 2 de abril contou com atrações culturais, atividades infantis e shows musicais

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia

As comemorações pelos 170 anos de Cotia reuniram cerca de 20 mil pessoas ao longo do dia 2 de abril, segundo a prefeitura. Mesmo com a chuva registrada no fim da tarde, a programação foi mantida e contou com a participação do público desde as primeiras horas da manhã, quando ocorreu a solenidade cívica.

Durante o dia, o recinto de eventos montado em frente à Prefeitura recebeu famílias e visitantes. Entre as atividades, crianças tiveram acesso a brinquedos infláveis e interações com personagens itinerantes. Também houve distribuição e comercialização de alimentos típicos, como pipoca e algodão doce.A programação infantil foi encerrada com apresentação de personagens da Patrulha Canina, realizada mesmo sob chuva, com permanência do público no local.No período da noite, o espaço registrou aumento no número de pessoas, com expectativa para o show principal da dupla Maiara e Maraisa. Antes da apresentação, artistas locais participaram da programação musical, incluindo a cantora Elaine Bragga, acompanhada de convidados, além de apresentações de Elvis Nunes, Nicolle Siqueira e Tuta Guedes.De acordo com a organização, o evento integrou a programação oficial de aniversário do município e teve como objetivo promover atividades culturais e de lazer para a população.