Policial militar é baleado em tentativa de assalto em Embu das Artes

Agente foi atingido enquanto trafegava de moto; ele foi socorrido consciente e levado ao Hospital das Clínicas

Imagem ilustrativa / Agência Brasil

Um policial militar foi baleado na manhã desta quarta-feira (22) durante uma tentativa de assalto em Embu das Artes. O caso ocorreu por volta das 8h45, na Estrada dos Moraes, na região do M’Boi Mirim.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, o agente foi atingido enquanto passava de moto pela via. A identidade do policial não foi divulgada.Mesmo ferido, ele permaneceu consciente e orientado após o disparo. O primeiro atendimento foi prestado por um policial que passava pelo local, com apoio de outras equipes acionadas na sequência.O resgate contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e do helicóptero Águia, da Polícia Militar. A vítima foi encaminhada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde segue sob cuidados médicos.De acordo com a PM, o suspeito fugiu após efetuar o disparo e ainda é procurado. Até o momento, não há confirmação de que algum pertence do policial tenha sido levado durante a abordagem.