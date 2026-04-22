Corrida na Granja Viana terá arena com experiências, serviços e atrações ao público

Evento esportivo aposta em estrutura completa para atrair não apenas corredores, mas também famílias e moradores da região

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A 4ª edição da Track & Field Experience Running – Circuito Rio Branco, marcada para o dia 24 de maio, na Granja Viana, vai além da proposta esportiva e aposta em uma arena repleta de experiências para o público.

Considerada a maior corrida da região, a iniciativa deve reunir atletas e famílias em um ambiente que combina atividade física, lazer e convivência. A arena do evento será um dos principais destaques, com programação voltada tanto para os participantes quanto para visitantes.Antes da largada, os corredores poderão participar de sessões de aquecimento, enquanto ao longo do evento o público terá acesso a ativações de marcas, experiências interativas, serviços de bem-estar, música e espaços de convivência. Também estão previstas opções de hidratação e distribuição de frutas.A proposta, segundo a organização, é transformar a corrida em uma experiência completa., afirma Gabriela Napolitano, diretora da Revista Circuito.Com percursos de 5 km e 10 km, a prova passará por vias tradicionais da região, como a Avenida São Camilo e a Estrada Zurique, permitindo aos participantes uma nova perspectiva do bairro.Outro diferencial é o suporte da TF Sports, referência nacional na organização de corridas, garantindo padrão elevado em todos os aspectos do evento. O tradicional kit do participante também segue como destaque, com produtos e brindes preparados para enriquecer a experiência dos corredores.

As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo da TF Sports. O atleta precisa baixar o app, preencher os dados e buscar pelo nome do evento “Circuito Rio Branco” para concluir o cadastro.Os participantes também podem utilizar o cupom NETO, que garante R$ 30 de desconto no valor da inscrição.