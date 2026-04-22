Feirão de Emprego em Cotia oferece cerca de 500 vagas e promete contratações rápidas

Evento reúne ao menos 20 empresas e realiza entrevistas no local, ampliando as chances de ingresso imediato no mercado de trabalho
|Foto: Prefeitura de Cotia
Trabalhadores que buscam uma nova oportunidade profissional já têm compromisso marcado neste fim de semana em Cotia. No dia 25 de abril, a cidade recebe mais uma edição do Feirão de Emprego, com a oferta de cerca de 500 vagas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade.
Promovido pela Secretaria de Emprego e Renda, o evento acontecerá das 8h às 13h, na Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira, reunindo pelo menos 20 empresas já confirmadas. A iniciativa tem como principal diferencial a realização de entrevistas no próprio local, o que aumenta significativamente as chances de contratação imediata.
A expectativa é de grande procura, especialmente diante do cenário de busca por recolocação e inserção no mercado formal. A orientação para os candidatos é comparecer com currículo atualizado e documentos pessoais, preparados para participar dos processos seletivos diretamente com os recrutadores.
Além de facilitar o acesso às vagas, o feirão também se consolida como uma importante ponte entre empresas e profissionais da região, fortalecendo a economia local e ampliando oportunidades.
Serviço
Feirão de Emprego de Cotia
📅 Data: 25 de abril
⏰ Horário: das 8h às 13h
📍 Local: Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira
Endereço: Rua Profa. Isaura Bayerlein, nº 67 – Vila Monte Serrat
📌 Referência: próximo ao Terminal Metropolitano de Ônibus