Pitbull solto gera medo e relatos de ataques em comunidade de Cotia

Prefeitura diz que aguarda endereço completo para realizar vistoria e localizar o animal

Imagem concedida ao Cotia e Cia





Moradores da comunidade do Mandelinha, em Cotia, relatam medo após a presença de um cão da raça pitbull que estaria solto na região há cerca de duas semanas.

Segundo os relatos, o animal, possivelmente abandonado, apresenta comportamento agressivo e já teria atacado outros cães, além de avançar contra pessoas.De acordo com moradores, a situação tem gerado preocupação, principalmente com crianças e com a grande quantidade de animais que circulam livremente pela comunidade.Em um dos episódios, um homem teria sido alvo de tentativa de ataque e precisou agir para se defender.A comunidade afirma ainda que tentou acionar os canais responsáveis, mas não obteve retorno imediato, o que aumentou a sensação de insegurança no local.Em nota, a Prefeitura de Cotia, por meio do setor de Zoonoses, informou aoque recebeu a notificação sobre o caso nesta quinta-feira (23) e solicitou o endereço completo para realizar a vistoria técnica e localizar o animal. Segundo o departamento, até o momento não houve retorno com as informações necessárias.A administração municipal destacou que, sem a indicação precisa do local, não é possível realizar a abordagem adequada.Sobre possíveis incidentes, a orientação da Zoonoses é que casos de ataque sejam comunicados imediatamente à Polícia Militar, com o registro de boletim de ocorrência.complementou.