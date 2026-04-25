Educadora que marcou gerações em Cotia, Aparecida Bueno Martinez morre aos 86 anos

Professora por mais de duas décadas, dona Cida deixa legado na educação do município
|Dona Cida. Foto: Redes Sociais
Faleceu neste sábado (25), aos 86 anos, a educadora Aparecida Bueno Martinez, carinhosamente conhecida como dona Cida, figura marcante na história da educação em Cotia.
Nascida em 13 de maio de 1939, dona Cida construiu uma trajetória dedicada ao ensino e à formação de gerações de alunos. Formada em Pedagogia, atuou como professora por cerca de 25 anos, passando por escolas como Batista Cepelos e São Joaquim II, além de unidades na região de Caucaia do Alto.
Sua carreira teve início em escola rural. Em 1975, mudou-se para o estado de São Paulo e, em 1978, fixou residência em Cotia, onde consolidou sua atuação profissional.
Ao longo de décadas, alfabetizou centenas de crianças e contribuiu diretamente para o desenvolvimento educacional do município. Foram 16 anos dedicados à Escola Batista Cepelos, até sua aposentadoria, em 1997.
Em reconhecimento aos serviços prestados à educação, dona Cida foi homenageada em 2019 pela Câmara Municipal de Cotia.
O filho, Marcos Martinez, conhecido como professor Marcão e ex-secretário de Educação de Cotia, publicou uma emocionante homenagem nas redes sociais, destacando não apenas a educadora, mas também a mãe presente e dedicada.
“Vivenciamos uma trajetória de vida extraordinária. Minha mãe nunca soltou minha mão. [...] Durante sua vida de professora, alfabetizou milhões de crianças. Trouxe luz, conhecimento. O que me acalenta é que um educador nunca morre”, escreveu.
Ele também relembrou momentos simples e afetivos, como os conselhos maternos, os almoços em família e os domingos assistindo televisão juntos, memórias que, segundo ele, permanecem vivas.
O velório será realizado neste domingo (26), das 8h às 10h55, no Cemitério Parque Jardim das Flores – Grupo Colina, localizado na Rua José Menino, 20, no Parque Rincão, em Cotia. O sepultamento está marcado para as 11h, no mesmo local.
Dona Cida deixa familiares, amigos e uma legião de ex-alunos que tiveram suas vidas impactadas por sua dedicação ao ensino.