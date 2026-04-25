Educadora que marcou gerações em Cotia, Aparecida Bueno Martinez morre aos 86 anos

Professora por mais de duas décadas, dona Cida deixa legado na educação do município

Dona Cida. Foto: Redes Sociais





Faleceu neste sábado (25), aos 86 anos, a educadora Aparecida Bueno Martinez, carinhosamente conhecida como dona Cida, figura marcante na história da educação em Cotia.



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Ele também relembrou momentos simples e afetivos, como os conselhos maternos, os almoços em família e os domingos assistindo televisão juntos, memórias que, segundo ele, permanecem vivas.



O velório será realizado neste domingo (26), das 8h às 10h55, no Cemitério Parque Jardim das Flores – Grupo Colina, localizado na Rua José Menino, 20, no Parque Rincão, em Cotia. O sepultamento está marcado para as 11h, no mesmo local.



Dona Cida deixa familiares, amigos e uma legião de ex-alunos que tiveram suas vidas impactadas por sua dedicação ao ensino. Ele também relembrou momentos simples e afetivos, como os conselhos maternos, os almoços em família e os domingos assistindo televisão juntos, memórias que, segundo ele, permanecem vivas.O velório será realizado neste domingo (26), das 8h às 10h55, no Cemitério Parque Jardim das Flores – Grupo Colina, localizado na Rua José Menino, 20, no Parque Rincão, em Cotia. O sepultamento está marcado para as 11h, no mesmo local.Dona Cida deixa familiares, amigos e uma legião de ex-alunos que tiveram suas vidas impactadas por sua dedicação ao ensino.

Nascida em 13 de maio de 1939, dona Cida construiu uma trajetória dedicada ao ensino e à formação de gerações de alunos. Formada em Pedagogia, atuou como professora por cerca de 25 anos, passando por escolas como Batista Cepelos e São Joaquim II, além de unidades na região de Caucaia do Alto.Sua carreira teve início em escola rural. Em 1975, mudou-se para o estado de São Paulo e, em 1978, fixou residência em Cotia, onde consolidou sua atuação profissional.Ao longo de décadas, alfabetizou centenas de crianças e contribuiu diretamente para o desenvolvimento educacional do município. Foram 16 anos dedicados à Escola Batista Cepelos, até sua aposentadoria, em 1997.Em reconhecimento aos serviços prestados à educação, dona Cida foi homenageada em 2019 pela Câmara Municipal de Cotia.O filho, Marcos Martinez, conhecido como professor Marcão e ex-secretário de Educação de Cotia, publicou uma emocionante homenagem nas redes sociais, destacando não apenas a educadora, mas também a mãe presente e dedicada., escreveu.