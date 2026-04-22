Perseguição na Raposo Tavares termina em grave acidente com carro capotado e feridos em Cotia

Motorista tentou fugir de abordagem policial, provocou colisões e deixou feridos

Imagem: Blog Cotia

Uma perseguição policial registrada na Rodovia Raposo Tavares terminou em um grave acidente com múltiplos veículos e pessoas feridas, em Cotia. O caso, ocorrido na tarde de terça-feira (21), mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária e serviços de emergência.



O caso foi registrado como desobediência, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo. O caso foi registrado como desobediência, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo.

Policiais realizavam patrulhamento pela rodovia quando foram alertados por motoristas sobre um carro que trafegava em alta velocidade e realizando manobras perigosas. Ao localizar o veículo, a equipe tentou fazer a abordagem, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga.O acompanhamento policial seguiu por vários quilômetros, período em que o motorista realizou ultrapassagens arriscadas e acabou colidindo com outros veículos, incluindo uma viatura. A perseguição só terminou na altura do km 29, quando o suspeito perdeu o controle da direção e atingiu outro automóvel, que capotou na pista.No carro atingido estavam dois adultos e uma criança, que sofreram ferimentos e foram socorridos para a UPA do Atalaia, onde permaneceram em atendimento médico. Já o veículo que provocou o acidente chegou a pegar fogo após a colisão e foi apreendido.O motorista foi detido no local. Segundo o registro policial, ele apresentava estado emocional alterado no momento da abordagem. Não foi possível confirmar sinais claros de embriaguez, sendo necessário encaminhamento para exame clínico.