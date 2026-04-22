Idoso de 73 anos é brutalmente agredido por jovens no centro de São Roque; veja vídeo

Vítima sofreu traumatismo craniano após ataque no calçadão; polícia investiga possível atuação de grupo envolvido em outros casos

Inagem: Câmeras de segurança

Um idoso de 73 anos foi vítima de uma violenta agressão na noite do último domingo (19) no calçadão do centro de São Roque. Segundo relatos, o ataque aconteceu quando um grupo de jovens chegou ao local empinando bicicletas e, em seguida, passou a intimidar e agredir o homem.







Durante a ação, a vítima foi encurralada, caiu e bateu a cabeça, sofrendo traumatismo craniano. Ele foi socorrido por pessoas que estavam nas proximidades e encaminhado à Santa Casa da cidade.A esposa do idoso afirmou ter sido informada por telefone e relatou que o estado de saúde dele, já fragilizado por doenças como câncer e Parkinson, se agravou após a agressão. Mesmo debilitado, o homem conseguiu relatar o ocorrido em entrevista ao programa Cidade Alerta, destacando a violência dos agressores.O caso foi registrado como lesão corporal, e as autoridades trabalham para identificar os envolvidos. Moradores da região demonstraram preocupação com episódios recorrentes atribuídos ao mesmo grupo de jovens, levantando a suspeita de uma possível gangue responsável por ataques semelhantes, especialmente contra idosos.