Cantora de Ibiúna viraliza após soltar a voz em "espetinho e karaokê"

Veja o vídeo que chamou a atenção até de cantores consagrados.

A ibiunense Thayná Miranda vem chamando a atenção nas redes sociais com sua voz e no último dia 21 de março a cantora viralizou em um vídeo feito em uma barraquinha de churrasco em que estava trabalhando com sua mãe.

A música que Thayná escolheu pra soltar o vozeirão foi o Baqueado, do Panda. O vídeo já conta com mais de 2 milhões de vizualizações e mais de 220 mil curtidas. Até cantores consagrados comentaram na publicação.

Um dos comentários foi da dupla Guilherme e Benuto, que tinha show em Ibiúna no dia 24 de março. A dupla famosa resolveu visitar o espetinho da Thayná e convidou para participar o show da dupla.

Veja abaixo o vídeo que viralizou e chamou a atenção e em seguida o vídeo do Guilherme e Benuto visitando o espetinho: