Pedal de aniversário do Caucaia Ciclismo reúne mais de 100 ciclistas de Cotia e região

Evento celebrou os 19 anos do grupo com percurso de 55 km e reforçou tradição do ciclismo na região

Foto: Divulgação

Coluna Esportes & Cia: Mais de 100 ciclistas participaram, neste domingo (12), do pedal comemorativo de aniversário do grupo Caucaia Ciclismo, em Cotia. O evento marcou os 19 anos de história da equipe, considerada uma das principais referências do ciclismo regional.



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História sobre duas rodas

Fundado oficialmente em 11 de abril de 2007, o grupo teve início anos antes, por volta de 2004, a partir da união de amigos apaixonados pelo ciclismo. Entre os pioneiros estão Rodrigo (Cebola), Sr. Antônio e Carlão Lopes, que deram as primeiras pedaladas que dariam origem à equipe.



Ao longo dos anos, o grupo acumulou participações em competições amadoras e profissionais, com conquistas importantes, incluindo títulos estaduais e resultados em nível nacional e sul-americano.



A partir de 2012, o Caucaia Ciclismo passou por uma transformação, ampliando sua atuação para além do caráter competitivo e se consolidando também como um grupo esportivo e comunitário. Sob liderança de Marcos Mata, a equipe se fortaleceu e expandiu sua presença na região.



O pedal deste domingo reforçou essa trajetória, celebrando quase duas décadas de história e mantendo viva a tradição do ciclismo em Cotia.







A concentração aconteceu no Habib’s do km 39 da Rodovia Raposo Tavares, com saída por volta das 7h20. Os participantes encararam um percurso de aproximadamente 55 quilômetros, com cerca de 750 metros de altimetria, em trajeto totalmente asfaltado.O roteiro incluiu passagem pela Rodovia Bunjiro Nakao e pela Estrada do Carmo, com parada para café em São Roque, antes do retorno ao ponto inicial.Além da comemoração, o evento reforçou o espírito de união entre ciclistas de diferentes níveis, reunindo desde atletas experientes até praticantes amadores.