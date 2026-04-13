Lojas Americanas vai ganhar nova unidade em shopping da região

Loja terá 550 m² e amplia oferta de produtos e serviços para o dia a dia dos consumidores

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Uma nova unidade da Lojas Americanas será inaugurada no shopping Central Park, entre Cotia e Vargem Grande Paulista, ampliando as opções de compras e serviços para o público local.

A loja ocupará um espaço de aproximadamente 550 metros quadrados no piso térreo e contará com um mix variado de produtos. Entre os itens disponíveis estarão bombonière, alimentos, produtos de higiene e beleza, além de eletrônicos, como celulares e TVs, e utilidades domésticas.A chegada da marca faz parte da estratégia do empreendimento de fortalecer a oferta de lojas voltadas às necessidades do dia a dia dos consumidores.Fundada em 1929, em Niterói (RJ), a Lojas Americanas é uma das redes mais tradicionais do país, com presença em todas as regiões e diferentes formatos de loja.Além dessa inauguração, o shopping deve receber novas operações nos próximos meses. Segundo a coordenação de marketing do empreendimento, a proposta é tornar o espaço ainda mais completo e atrativo para os visitantes.