Operação prende 9 suspeitos e desmonta esquema de tráfico e lavagem de dinheiro na região

Ação da Polícia Civil cumpre mandados em quatro cidades e apreende veículos, drogas, celulares e dinheiro

Foto: SSP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nove pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro durante a operação “Rota Caracas”, realizada na manhã desta terça-feira (7).A ofensiva ocorreu de forma simultânea nos municípios de Carapicuíba, Osasco, Praia Grande e São Vicente. Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 13 mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão.Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), além das prisões, foram apreendidos seis veículos, 15 celulares, porções de maconha e cerca de R$ 30 mil em dinheiro.A investigação, conduzida pelo 1º Distrito Policial de Carapicuíba, identificou que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de funções entre os integrantes e indícios de movimentações financeiras voltadas à ocultação de valores ilícitos.A operação conta com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), vinculado à Delegacia Seccional de Carapicuíba, e do Grupo de Repressão Tática (GRT), ligado ao Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro). Dezenas de equipes foram mobilizadas para atuação integrada nas diferentes frentes da ação.De acordo com a SSP, a operação segue em andamento e novas prisões não estão descartadas.