Operação mira quadrilha de desmanche e roubo de motos na região

Ação do Deic cumpre mandados na capital e em cidades da região, como Itapevi, Barueri e Carapicuíba

Foto: SSP

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta quarta-feira (15), a terceira fase da Operação Drakes da Oeste, que tem como objetivo combater uma rede criminosa envolvida no roubo e desmanche de motocicletas na região metropolitana de São Paulo.

A ação é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, por meio da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptação de Veículos e Cargas. Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão contra 12 investigados.As diligências ocorrem na capital paulista e também nas cidades de Itapevi, Barueri, Jandira e Carapicuíba.De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma estruturada na chamada cadeia logística do mercado ilegal de peças de motocicletas, desde o roubo dos veículos até o desmonte e a revenda dos componentes. Os crimes eram praticados, em geral, com uso de armas de fogo e participação de vários envolvidos.A operação teve início em março de 2025, após a identificação de um imóvel em Itapevi utilizado como ponto de desmanche de motos roubadas. Na ocasião, um suspeito foi preso em flagrante, e outros integrantes da quadrilha passaram a ser investigados.Na segunda fase, realizada em julho do ano passado, quatro pessoas foram presas e diversos materiais ligados às atividades criminosas foram apreendidos, como peças de motocicletas e celulares. A análise desses dispositivos ajudou a avançar na identificação de novos suspeitos, o que resultou na atual etapa da operação.As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa.