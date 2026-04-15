CPM 22, Detonautas e Capital Inicial se apresentam em São Roque em evento solidário

Evento no Recanto da Cascata reúne bandas locais e nomes do rock nacional; entrada será solidária em parte da programação

Banda Detonautas será uma das atrações do evento. Foto: Divulgação

A cidade de São Roque recebe, entre os dias 18 e 21 de abril, a 2ª edição do São Rock Music Fest. O evento será realizado no Recanto da Cascata e contará com apresentações de bandas regionais e artistas conhecidos do cenário nacional.

Nos dias 18, 19 e 20, o acesso será feito mediante a troca de 1 kg de alimento não perecível por ingresso, com limite de até quatro unidades por pessoa. A retirada deve ser feita no Supermercado Chimar, na unidade de São Roque. Já no dia 21, a entrada será gratuita, sem necessidade de ingresso.A programação começa no dia 18, com show da banda Rock in the Box às 19h e apresentação do CPM 22 às 21h.No dia 19, sobem ao palco a banda Blaze Train, às 19h, e o grupo Detonautas, às 21h.No dia 20, a banda Alexia se apresenta às 19h, seguida pelo Capital Inicial, às 21h.O encerramento, no dia 21 de abril, contará com apresentações de bandas covers: Rockinstones, com repertório dos Rolling Stones, às 18h, e Rohemian Rock, com tributo ao Queen, às 20h.Os portões abrem às 17h em todos os dias. O evento contará com estrutura de alimentação, estacionamento, dois palcos e segurança. Crianças de até 12 anos, acompanhadas dos responsáveis, terão entrada liberada.