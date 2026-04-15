Etecs abrem inscrições para o Vestibulinho; Cotia tem vagas em curso noturno

Processo seletivo oferece milhares de vagas em todo o estado; inscrições vão até 25 de maio e prova será em junho

Foto: Governo de SP

(VEJA AQUI). A taxa de participação é de R$ 50 e a prova está marcada para o dia 21 de junho, às 13h30. As inscrições para o Vestibulinho das Etecs do segundo semestre já estão abertas e seguem até o dia 25 de maio, às 15h, exclusivamente pela internet. A taxa de participação é de R$ 50 e a prova está marcada para o dia 21 de junho, às 13h30.

Administradas pelo Centro Paula Souza, as Etecs disponibilizam cerca de 33 mil vagas em cursos técnicos e especializações em todo o estado de São Paulo, nas modalidades presencial, semipresencial e online.Na cidade de Cotia, uma das opções é o curso técnico em Logística, que oferece 40 vagas no período noturno. A formação é voltada para quem busca qualificação na área de gestão de estoques, transporte e cadeia de suprimentos.Para concorrer a uma vaga em cursos técnicos, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da 2ª série do Ensino Médio. Já para as especializações técnicas, é necessário ter concluído o Ensino Médio e também um curso técnico relacionado à área escolhida.As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do Vestibulinho, onde o candidato precisa preencher a ficha cadastral, responder ao questionário socioeconômico e efetuar o pagamento da taxa até o prazo final. A inscrição só será confirmada após a quitação do valor.O processo seletivo também prevê benefícios para candidatos que atendam a critérios específicos. É possível solicitar a redução de 50% da taxa entre os dias 15 e 22 de abril, desde que o candidato comprove estar matriculado em algum nível de ensino e tenha renda mensal inferior a dois salários mínimos ou esteja desempregado.Além disso, o sistema de pontuação acrescida concede bônus na nota final para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Fundamental na rede pública e para candidatos afrodescendentes, podendo chegar a até 13% de acréscimo.As vagas são distribuídas entre unidades das Etecs e classes descentralizadas em parceria com prefeituras e escolas estaduais. Em caso de necessidade, algumas unidades oferecem apoio com computadores e acesso à internet para realização da inscrição.O resultado do processo seletivo será divulgado após a aplicação da prova, com orientações para matrícula dos aprovados.