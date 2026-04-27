Descarte de livros em biblioteca pública revolta moradores em Osasco

Milhares de obras foram jogadas no lixo após anos de abandono; veja a justificativa da prefeitura

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O descarte de livros da Biblioteca Pública Monteiro Lobato provocou indignação entre moradores, professores e escritores de Osasco. Imagens registradas na última sexta-feira (24) mostram centenas de exemplares sendo jogados em caçambas de lixo.

A ação ocorreu justamente na semana do Dia Mundial do Livro. Segundo a prefeitura, os materiais descartados estavam contaminados por fungos e mofo, o que teria motivado a decisão para evitar a deterioração do restante do acervo.A biblioteca está fechada desde 2020, quando teve as atividades interrompidas por causa da pandemia de Covid-19. Desde então, o prédio permanece sem acesso ao público e apresenta sinais de abandono.Moradores relatam que, durante esse período, livros, jornais e documentos históricos foram armazenados sem a devida manutenção. Parte desse material, incluindo obras de autores locais, coletâneas de poesia e edições antigas de jornais, estava entre os itens descartados.afirmou uma professora que acompanhou a retirada dos materiais.Testemunhas também questionam a justificativa da prefeitura. Segundo relatos, havia grande quantidade de livros aparentemente em bom estado sendo descartados junto aos demais.O prédio da biblioteca chegou a entrar em reforma em setembro de 2023, com previsão de conclusão no início de 2024, mas as obras não foram finalizadas. Mesmo assim, um novo contrato foi firmado neste ano, prevendo mais de R$ 1,5 milhão em intervenções, incluindo melhorias estruturais e criação de um auditório. No local, no entanto, não há informações visíveis sobre o andamento dos trabalhos.Criada na década de 1960, a biblioteca já foi referência cultural na cidade, recebendo cerca de dois mil visitantes por mês antes de ser fechada. O espaço era utilizado para leitura, eventos, cursos e atividades de inclusão digital.A perda do acervo também preocupa autores da região. Muitos destacam que parte das obras descartadas não poderá ser recuperada, por se tratar de produções locais e registros históricos únicos.Em nota, a Prefeitura de Osasco informou que o descarte seguiu orientação técnica e jurídica e que os livros eliminados serão substituídos por novos exemplares. A administração, no entanto, não detalhou se houve avaliação especializada para preservação do material nem apresentou prazo para reabertura da biblioteca.